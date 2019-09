Berlin (dpa) - Am Tag nach der dritten Bundesliga-Niederlage nacheinander hat Aufsteiger 1. FC Union die nächste bittere Nachricht erhalten. Offensivspieler Akaki Gogia hat sich beim 1:2 der Berliner am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 27-Jährige soll in der kommenden Woche operiert werden und fällt für rund ein halbes Jahr aus. Eine MRT-Untersuchung bestätigte "die befürchtet schwere Verletzung: ein Riss des vorderen Kreuzbandes am rechten Knie", teilte der Berliner Club am Samstag mit.

"Diese Verletzung trifft uns alle hart. Akaki Gogia hatte sich mit starken Trainingsleistungen in die Startelf gespielt. Umso bitterer ist es, dass er nun lange ausfällt", erklärte Union-Manager Oliver Ruhnert. Gogia hatte sich die Verletzung gegen Frankfurt nach einer Stunde ohne Einwirkung eines Gegenspielers zugezogen.