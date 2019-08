Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin will den schwachen Auftakt in sein Premierenjahr in der Fußball-Bundesliga vergessen lassen. Die Köpenicker treten am Samstag (15.30 Uhr) in ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison beim FC Augsburg an. Der Hauptstadtclub war mit einem 0:4 gegen RB Leipzig denkbar schlecht gestartet, die Schwaben hatten am ersten Spieltag mit 1:5 bei Borussia Dortmund verloren. Union-Coach Urs Fischer muss im Schweizer Trainerduell mit Martin Schmidt weiter auf Innenverteidiger Florian Hübner verzichten. In vier Zweitliga-Duellen konnten die Berliner noch nie gegen Augsburg gewinnen.