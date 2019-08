Berlin (dpa/bb) - Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin fiebert dem Duell mit dem deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund entgegen. "Gegen Dortmund zu spielen, ist für uns etwas Besonderes, weil der BVB als Ziel ausgegeben hat, Meister zu werden", sagte Unions Mittelfeldspieler Grischa Prömel vor der Begegnung am Samstag (18.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei. Nach einem freien Tag trainierte das Team von Coach Urs Fischer am Dienstag erstmals in dieser Woche wieder.