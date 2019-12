Union Berlin will Erfolgsserie in Paderborn verlängern

Berlin (dpa/bb) - Der 1. FC Union Berlin will seine Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga gegen Mitaufsteiger SC Paderborn ausbauen. Nach zuletzt vier Siegen in fünf Spielen lehnt Trainer Urs Fischer eine klare Favoritenrolle bei den Ostwestfalen heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) aber ab. Trotzdem können die Köpenicker optimistisch sein. Auch personell entspannt sich die Lage und Innenverteidiger Neven Subotic steht nach überstandenen muskulären Problemen vor einer Rückkehr in den Kader. Auch die Offensivspieler Suleiman Abdullahi und Joshua Mees sind wieder fit. Rund 1700 Union-Fans werden ihre Mannschaft nach Paderborn begleiten.