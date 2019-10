Berlin (dpa) - Fußball-Berlin steht schon mächtig unter Strom. Doch bei allen zu erwartenden Emotionen und aller Rivalität fordern Union-Trainer Urs Fischer und sein Kapitän Christopher Trimmel vor dem Derby gegen Hertha BSC von allen Beteiligen auch einen kühlen Kopf auf dem Rasen und den Rängen. "Ein Stadt-Derby ist noch ein bisschen spezieller. Es wird wichtig sein, eine gute Mischung zu finden aus Aggressivität und Coolness", erklärte Unions Chefcoach Fischer zwei Tage vor dem in der Hauptstadt schon heiß diskutierten Bundesliga-Duell am Samstag (18.30 Uhr). "Das Wichtigste ist, dass es ein Fußballfest wird ohne Gewalt", betonte Trimmel.

Als Tribünen-Spion hatte sich Urs Fischer beim glücklichen Pokalerfolg der Hertha letzte Eindrücke vom Kontrahenten verschafft. In einem Block "mehr mit Hertha-Anhängern" sah der 53-Jährige sozusagen undercover den Elfmeter-Krimi des Stadt-Rivalen gegen Zweitligist Dynamo Dresden, wurde aber im Olympiastadion doch enttarnt. "Das eine oder ander Selfie musste ich machen", berichtete Fischer. Von Feindseligkeit spürte der Schweizer rein gar nichts, im Gegenteil: "Es war sehr positiv. Ich habe auch Glückwünsche von Herthanern bekommen zum Aufstieg. Es war wirklich sehr angenehm."

Angenehm in sportlicher Hinsicht will der Aufsteiger den in der Bundesliga etablierten Herthanern das Erstliga-Debüt an der Alten Försterei nicht machen. "Beide Mannschaften werden alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen", unterstrich Fischer, warnte aber zugleich: "Wenn du überdrehst, kommt es nicht gut. Einschlafen aber solltest du auch nicht. Das Spiel geht nicht nur über den Kampf, sondern auch spielerische Lösungen sind gefragt." Trimmel, der schon seit 2014 bei Union ist, weiß genau: "Natürlich ist es ein ganz wichtiges Spiel, gerade auch für die Fans."

Bei Rapid Wien hat der 32-Jährige auch die dunkeln Seiten eines Derbys hautnah erlebt. Im Mai 2011 waren nach einem 0:2-Rückstand seines Teams gegen Erzrivale Austria Wien teilweise vermummte Rapid-Fans auf den Rasen gestürmt, das Spiel wurde abgebrochen. "Da war nicht nur auf dem Platz, sondern auch noch in den Katakomben einiges los", berichtete Trimmel von dem schlimmen Erlebnis. Auch deshalb appellierte der Routinier an das Fairplay auf beiden Seiten: "Ich spüre schon, was das Derby für die Fans bedeutet."

Trimmel glaubt an eine Siegchance. In der Tabelle trennen die Eisernen (15./7 Punkte) nur vier Zähler und vier Plätze vom Elften Hertha. "Wir müssen cool und konzentriert bleiben, dann werden wir gewinnen", meinte der Abwehrmann, der in Berlin-Mitte wohnt. Natürlich erlebt er dort auch die Rivalität zwischen Unionern und Herthanern: "Bisher habe ich aber nur Unioner getroffen." Und in seiner Straße würden auch nur Union-Plakate kleben. "Wenn eins von Hertha hängt, hängt es nicht lange", ergänzte Trimmel mit einem Lächeln. Er selbst habe damit aber nichts zu tun: "Das wird gemacht."

Fischer wollte im Derby keinem Team die Favoritenrolle zuordnen: "Das überlasse ich anderen." Dass die Verlängerungs-Belastung der Hertha gegen Dynamo und die einen Tag kürzere Regenerationszeit ein Nachteil für den Derby-Gegner sein könnte, glaubt Fischer nicht: "Wenn du gewinnst, hat das keinen allzugroßen Einfluss. Da regenerierst du schneller, weil du positive Gefühle mitnimmst." Verzichten muss der Trainer nach derzeitigem Stand auf Grischa Prömel, Suleiman Abdullahi, Akaki Gogia und Michael Parensen, die noch an Verletzungen laborieren. Auch Manuel Schmiedebach war zuletzt angeschlagen.