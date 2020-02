Berlin (dpa) - Der frühere Hertha-Trainer Jürgen Röber hat das Ende von Jürgen Klinsmann als Coach von Hertha BSC als "für mich völlig überraschend" bezeichnet. "Ich dachte, er ist von den USA rübergekommen nach Berlin, weil er weiß, dass da was bei der Hertha dahintersteckt. Finanziell, meine ich. Sonst hätte er das doch nicht gemacht", sagte Röber am Dienstag dem Nachrichtenportal "t-online.de" und betonte: "Ich finde das total schade. Hertha und Klinsmann, das passte irgendwie. Das, was er sagte, löste in Berlin einen kleinen Hype aus. Da geht jetzt die Post ab, dachte ich." Der 66-jährige Röber hatte die Fußball-Profis von Hertha BSC zwischen 1996 und 2002 als Chefcoach geführt.

Feedback