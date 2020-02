Berlin (dpa/lby) - Das DFB-Pokal-Viertelfinale von Titelverteidiger FC Bayern München am 3. März beim FC Schalke 04 wird live in der ARD übertragen. Wie das Erste am Dienstag zudem mitteilte, wird am Mittwoch, den 4. März, die Partie der Frankfurter Eintracht gegen Werder Bremen auf dem öffentlich-rechtlichen Sender zu empfangen sein. Spielbeginn ist jeweils um 20.45 Uhr.

In einer weiteren Partie des Viertelfinals trifft am 3. März ab 18.30 Uhr Regionalligist 1. FC Saarbrücken auf Fortuna Düsseldorf. Am Tag darauf stehen sich Bayer Leverkusen und der 1. FC Union Berlin gegenüber (18.30 Uhr). Diese Partie wird bei Sport1 übertragen. Bei Sky sind alle Partien des Viertelfinales live zu sehen. Das Finale findet am 23. Mai in Berlin statt.