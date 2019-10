Berlin (dpa) - Hertha BSC muss im Bundesliga-Duell mit 1899 Hoffenheim kurzfristig auf Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt verzichten. Der 22-Jährige fällt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen einer Verletzung am Ellenbogen aus dem Training aus, wie die Berliner vor Anpfiff via Twitter mitteilten. Mittelstädt wird durch Confed-Cup-Sieger Marvin Plattenhardt ersetzt.

Innenverteidiger Niklas Stark steht noch nicht wieder im Kader. Nach seiner bei der vergangenen Länderspielreise mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erlittenen Verletzung am Bein war er diese Woche ins Training zurückgekehrt. Erstmals seit Mitte September setzt Trainer Ante Covic auf Hertha-Rekordzugang Dodi Lukebakio in der Anfangsformation, für ihn rückt Javairo Dilrosun auf die Bank.

Bei Hoffenheim gibt Neuverpflichtung Jürgen Locadia sein Startelfdebüt. Der Stürmer spielt anstelle von Ihlas Bebou neben Andrej Kramaric in der Offensive.