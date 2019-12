Berlin (dpa/bb) - Der frühere Meistertrainer Felix Magath traut Coach Jürgen Klinsmann beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC noch in dieser Saison Großes zu. "Mit der Personalie Klinsmann ist Glanz in die Hauptstadt gekommen", sagte Magath im Interview der "Bild"-Zeitung (Montag) und ergänzte, dass der frühere Bundestrainer die Berliner in dieser Spielzeit "noch nach Europa" führen kann. Nach Ende der Hinrunde steht Hertha auf dem zwölften Platz. Durch den Einstieg von Investor Lars Windhorst "bekommt die Bundesliga etwas, das mir in den letzten Jahren gefehlt hat: ein ambitioniertes Projekt, das ganz klar auf Erfolg ausgerichtet ist".

Magath sieht im Weg von Hertha auch ein gutes Beispiel für andere Vereine. "Ich hatte oft den Eindruck, dass immer irgendwie alle mit dem Erreichten zufrieden waren, sogar die Absteiger", sagte der ehemalige Bayern-Coach: "Ich würde mir wünschen - unabhängig von 50+1 -, dass andere Klubs sich das Berliner Modell zum Vorbild nehmen, um nach oben zu kommen. Vorausgesetzt, dass es funktioniert."