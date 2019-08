München (dpa) - Trainer Niko Kovac hat bei der Vorstellung seines Landsmannes Ivan Perisic weitere Neuverpflichtungen beim FC Bayern München angemahnt. "Wir müssen noch zulegen", sagte Kovac am Mittwoch in München. Nur in der Abwehr brauche der deutsche Fußball-Meister "definitiv nichts mehr", erklärte der 47 Jahre alte Kroate auf die Nachfrage zu den Positionen, die noch verstärkt werden müssten. Die Transferfrist in der Fußball-Bundesliga endet am 2. September.