Berlin (dpa) - Jürgen Klinsmann schwärmt vor dem Bundesliga-Duell von Hertha BSC mit dem SC Freiburg in höchsten Tönen von seinem Trainerkollegen Christian Streich. "Christian ist eine unglaubliche Stimmungsfigur, er ist ein Charaktertyp, versprüht enorme Energie", sagte Klinsmann vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Was bei den Breisgauern aufgebaut worden sei, "ist phänomenal, ein Riesenkompliment."

Klinsmann trifft in seiner dritten Partie als Coach der Berliner das erste Mal in seiner Karriere auf Streich. Nach der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund zum Auftakt und dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt setzt der frühere Bundestrainer auf einen wichtigen Schritt des Tabellen-15. im Abstiegskampf. "Wir sind heiß, wir haben sehr intensiv trainiert, wir brauchen Punkte", betonte Klinsmann. "Wir brauchen einen Dreier."