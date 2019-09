Artikel per E-Mail versenden

Berlin (dpa) - Kapitän Christopher Trimmel hat die Verdienste von Trainer Urs Fischer beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin hervorgehoben. "Es hat vom ersten Augenblick an funktioniert", sagte Trimmel am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Fischer war im Sommer 2018 nach Köpenick gewechselt und führte Union erstmals in die Bundesliga. Derzeit belegen die Berliner mit vier Punkten Platz 14.

Am Mittwoch hatte der Verein den Vertrag mit dem 53 Jahre alten Schweizer bis 2021 verlängert. "Er passt perfekt zu Union Berlin", sagte Trimmel über seinen Chefcoach. Union empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) Europa-League-Starter Eintracht Frankfurt. "Wir wissen natürlich, dass wir gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft spielen. Wir versuchen unser Bestes, dann werden wir sehen", sagte Trimmel mit Verweis auf die Partie gegen Borussia Dortmund. Am dritten Spieltag hatte Union überraschend 3:1 gegen den BVB gewonnen.