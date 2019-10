Berlin (dpa/bb) - Innenverteidiger Florian Hübner steht nach seiner monatelangen Verletzungspause vor der Rückkehr in den Kader des 1. FC Union Berlin. Wie Trainer Urs Fischer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz sagte, könnte der 28-Jährige nach zuletzt zwei problemfreien Trainingswochen "ein Thema" für das Aufgebot am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg sein. Hübner war mit den Köpenickern aufgestiegen und hatte sich dann Ende Juni am zweiten Tag der Vorbereitung einen Außenbandanriss am Knie zugezogen, der zunächst nicht erkannt worden war. Seitdem absolvierte er kein Pflichtspiel für die Eisernen.