Berlin (dpa) - Manndecker Jordan Torunarigha hat vor den beiden Spielen von Hertha BSC in der Meisterschaft und im DFB-Pokal in fünf Tagen gegen den FC Schalke 04 eine klare Ansage gemacht. "Das ist schon etwas Besonderes", sagte er zu der Konstellation. "Aber wir wissen ja auch nicht, was unsere Trainer vorhaben - also ob sie in den zwei Spielen viel rotieren werden. Aber das ändert natürlich nichts an unserer Zielsetzung, dass wir die beiden Partien gewinnen wollen", sagte der 22-Jährige in einem Interview auf der Homepage des Berliner Fußball-Bundesligisten.

Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) spielen die Herthaner im heimischen Olympiastadion um Meisterschaftspunkte gegen die Schalker. Nach dem 2:1 zuletzt gegen den VfL Wolfsburg fühlt sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klinsmann gestärkt. Die Gäste aus Gelsenkirchen hatten ihrerseits zuhause eine 0:5-Klatsche gegen Titelverteidiger FC Bayern kassiert.

Schalke spiele aber eine super Saison und sei im Großen und Ganzen sehr gut drauf, meinte Torunarigha. Sie selbst müssten alles abrufen und um jeden Zentimeter kämpfen - "auch wenn es derzeit vielleicht nicht sehr schön aussieht, müssen wir die Punkte holen". Mit 22 Zählern belegen die Berliner vor dem 20. Spieltag den 13. Tabellenrang. Schalke ist Sechster mit elf Punkten mehr. Am kommenden Dienstag spielen die Berliner auf Schalke dann auch noch um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals.