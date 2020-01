Herthas Friede wechselt zu Wehen Wiesbaden in die 2. Liga

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC gibt seinen früheren Jugendspieler Sidney Friede an den SV Wehen Wiesbaden ab. Der 21 Jahre alte gebürtige Berliner wechselt sofort zum Zweitligisten, wie der Hauptstadtclub am Mittwoch mitteilte. Der zentrale Mittelfeldspieler spielte seit Juli 2012 für Hertha, unterschrieb vor zwei Jahren seinen ersten Profivertrag. Vergangene Saison war er für ein halbes Jahr an den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron ausgeliehen, konnte sich aber auch nach seiner Rückkehr nicht durchsetzen und blieb ohne Profieinsatz für Berlin.