Berlin (dpa/bb) - Fußball-Profi Arne Maier vom Bundesligisten Hertha BSC hat nach langer Verletzungspause einen erneuten Anlauf für eine Rückkehr in die erste Mannschaft unternommen. "Arne Maier ist das erste Mal raus nach der Reha", sagte Hertha-Pressesprecher Marcus Jung am Mittwoch nach dem Vormittagstraining. Maier hatte gemeinsam mit Athletiktrainer Hendrik Vieth ein Individualtraining bestritten.

Der U21-Nationalspieler zog sich im September im Training einen Innenbandriss im linken Knie zu, nachdem er zuvor an einer Patellasehnenreizung laboriert hatte. Auch in der vorigen Saison war der 20-Jährige mit einem Innenbandriss lange ausgefallen. "Wir werden mit Arne Geduld haben und ihn behutsam wieder aufbauen. Er bekommt die Zeit, die er benötigt, um wieder fit zu werden", hatte Hertha-Trainer Ante Covic nach der erneuten Verletzung stets betont. Der Mittelfeldspieler werde langsam an die Mannschaft herangeführt.

Dagegen haben Vladimir Darida und Marko Grujic das Training wieder aufgenommen, nachdem beide noch am Vortag geschont wurden. Per Skejbred muss sich weiter gedulden. Der Norweger trainierte wie Maier individuell. Ein Einsatz im Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig ist derzeit noch offen.