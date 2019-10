Hertha will gegen Düsseldorf dritten Sieg nacheinander

Berlin (dpa/bb) - Für Hertha BSC geht es heute gegen Fortuna Düsseldorf um den dritten Sieg in der Fußball-Bundesliga nacheinander. Nach den Erfolgen gegen den SC Paderborn (2:1) und den 1. FC Köln (4:0) ist das Selbstvertrauen beim Hauptstadtclub gewachsen. Vor dem 7. Spieltag sind die Berliner in der Tabelle auf Rang zehn. Gegner Düsseldorf konnte lediglich einen Sieg am ersten Spieltag bei Werder Bremen einfahren und steht nur auf dem 14. Platz. Für Düsseldorfs Friedhelm Funkel wird es im Olympiastadion sein 500. Spiel als Bundesliga-Coach.