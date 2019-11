Berlin (dpa) - Hertha BSC und Trainer Ante Covic wollen die Negativserie in der Fußball-Bundesliga beenden. Die Berliner treten nach drei Liga-Niederlagen nacheinander am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg an. Der Hauptstadtclub steht mit nur elf Punkten aus elf Partien knapp vor den Schwaben und mächtig unter Druck. Covic bekam zuletzt mehrfach das Vertrauen von Geschäftsführer Michael Preetz ausgesprochen. Personell hat der Coach fast die volle Auswahl, lediglich Innenverteidiger Karim Rekik fällt definitiv nach einem Infekt aus.