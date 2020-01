Berlin (dpa) - Floridas Sonne statt Berliner Frost: Die Aussicht auf "ein paar Tage in wärmeren Temperaturen" steigerte auch bei Jürgen Klinsmann die Vorfreude auf das Trainingslager von Hertha BSC. Am Donnerstag startete der Bundesligist aus der Hauptstadt die Reise nach Orlando zur weiteren Vorbereitung - mit einem etwas größeren Kader als angekündigt. Der unzufriedene Ondrej Duda, Neuzugang Santiago Ascacibar und 25 weitere Spieler waren dabei. Zuletzt hatte der frühere Bundestrainer noch Planungen geäußert, maximal 25 Spieler auf den USA-Trip mitnehmen zu wollen. Das Wichtigste zur weiteren Vorbereitung von Hertha im Überblick:

WER KOMMT NOCH IM WINTER? Als erster Neuzugang war der vom VfB Stuttgart verpflichtete Ascacibar bereits mit an Bord. Dass der von Hertha umworbene Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka ebenfalls im Winter zu den Berlinern wechselt, glaubt zumindest Arsenal-Trainer Mikel Arteta nicht. "Ich denke, dass er bleiben wird", sagte der Coach der Gunners. Xhaka habe ihm dies versichert. Zuletzt hatte der Berater des Mittelfeldspielers noch berichtet, dass dieser den Londoner Club um die Freigabe für einen Wechsel zu den Berlinern gebeten habe.

WER WILL WEG? Salomon Kalou darf sich wie bereits angekündigt um einen neuen Verein bemühen - und auch Ondrej Duda forciert einen Wechsel wortreich. "Ich habe für mich bereits entschieden zu gehen - nicht, weil ich nicht bleiben möchte, sondern weil sie nicht wollen", sagte der 25 Jahre alte Slowake dem "Kicker". "Ich will weg. Ich ändere meine Meinung nicht. Wenn dich jemand nicht will, ist es nicht möglich, zu bleiben." Auch wenn Duda am Donnerstag mit dem Team ins Trainingslager startete, ist mit einem Abgang des besten Hertha-Scorers der Vorsaison zu rechnen. Es sei "gut möglich", dass Duda den Club verlasse, hatte Klinsmann zuletzt gesagt. Bei einem entsprechenden Interesse eines anderen Vereins ist auch der Abschied beispielsweise von Alexander Esswein realistisch.

WORUM GEHT'S KLINSMANN IM TRAININGSLAGER? Nach dem positiven Abschluss der Hinrunde mit vier Partien ohne Niederlage will Klinsmann das Spiel der Berliner weiterentwickeln. Dabei geht es dem Coach neben den körperlichen Grundlagen auch um verbesserte Kombinationen und ein größeres Verständnis auf dem Platz. "Wir wollen Schritt für Schritt unser Spiel nach vorne verlagern und mehr Druck nach vorne machen, mehr Torchancen herausspielen, mehr Tore schießen", sagte Klinsmann, betonte aber: "Wir müssen realistisch sein: Wo stehen wir gerade? Im Abstiegskampf." Aufgrund dieser Lage war Klinsmann zunächst auch nicht äußerst glücklich mit der langfristig vereinbarten Reise. "Ideal" sei diese nicht, hatte er gesagt.

WELCHE SPIELE STEHEN AN? Zum Abschluss des Trainingslagers trifft der Tabellenzwölfte in einem Testspiel am 9. Januar (1.00 Uhr/MEZ) auf Eintracht Frankfurt. Am 10. Januar wird das Team zurück in Berlin erwartet. Zum Rückrundenauftakt ist Hertha gleich richtig gefordert. "Das Programm ist gleich ein Hammerprogramm: Wir spielen gegen Bayern und in Wolfsburg", sagte Klinsmann im Vorausblick: "Da ist schon angesagt, dass wir unsere Hausaufgaben machen."