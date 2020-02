Berlin (dpa/bb) - Die Sehnsucht nach einem DFB-Pokalendspiel im eigenen Stadion mit Hertha BSC ist groß - nicht nur bei Jürgen Klinsmann. "Ein Finale in Berlin, das wünscht sich jeder hier in Berlin", sagte der Trainer am Montag. Deswegen will der Fußball-Bundesligist am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 im Achtelfinale einen "großen Schritt" machen, um im Idealfall am 23. Mai im heimischen Olympiastadion endlich nach dem so ersehnten Titel zu greifen. Er könne den Wunsch nach einem Pokaltriumph vor den heimischen Fans "absolut nachvollziehen", sagte Klinsmann.

Der Weltmeister von 1990 und frühere Bundestrainer stand 1986 nur ein einziges Mal im Finale in der Hauptstadt auf dem Rasen und musste sich mit dem VfB Stuttgart dem FC Bayern 2:5 geschlagen geben. Die Erinnerungen an diesen Tag sind bei ihm noch immer vorhanden. Das Finale "in unserem Olympiastadion" ist "einfach die Tradition", sagte der 55-Jährige. Der Weg bis dorthin ist aber noch ein weiter, und Schalke ein unangenehmer Gegner. "Wir geben ihnen einen Fight. Ein bisschen eklig kann es gerne werden", sagte Klinsmann.

Hertha hatte im DFB-Pokal in Zweitligist Dynamo Dresden (5:4 im Elfmeterschießen) und in der ersten Runde gegen Regionalligist VfB Eichstätt (5:1) in dieser Spielzeit bislang noch keine übermächtigen Gegner. Trotz des Abstiegskampfes in der Bundesliga ist der Wettbewerb für den Tabellen-13. vor dem Duell mit dem Sechsten Schalke "extrem wichtig", wie Manager Michael Preetz sagte: "Wir werden total fokussiert nach Gelsenkirchen gehen. Im Pokal gibt es nur eins: siegen oder fliegen. Wir werden alles investieren."

Hertha und Schalke hatten sich in der Bundesliga erst am Freitag im Olympiastadion mit 0:0 getrennt. Im zweiten Duell nur vier Tage später wird der in der Winterpause neu verpflichtete Offensivspieler Krzysztof Piatek erstmals in der Startaufstellung stehen. Das garantierte Klinsmann bei einer Pressekonferenz am Montag und nahm den talentierten Polen gleich öffentlich in die Pflicht: "Sein Ziel muss es sein, einer der besten Stürmer der Welt zu werden."

Piatek, der gegen Schalke in der Bundesliga nach einer guten Stunde eingewechselt wurde, nimmt diese Worte als Ansporn. "Ich bin gut in Form, hatte viel Spielpraxis in Mailand und bin 100 Prozent motiviert", sagte der Stürmer. In der Winterpause war der 24-Jährige für 23 Millionen Euro vom italienischen Spitzenclub AC Mailand zum Hauptstadtverein gekommen, nachdem er dort durch den Zugang von Zlatan Ibrahimovic neue Konkurrenz erhalten hatte.

Er soll die stockende Offensive beleben, denn Hertha mangelte es in den vergangenen Wochen an Toren. "Wenn immer mehr Sicherheit eintritt und der Spielfluss besser wird, dann verschiebt sich das ganze Spiel Schritt für Schritt weiter nach vorne", sagte Klinsmann. Der Coach setzt auch auf seinen neuen Topstürmer, damit endlich mehr Torerfolge gelingen: "Für uns ist es wichtig, ihn ins Spiel zu bringen, um mehr Druck nach vorne zu entwickeln und mehr Chancen herauszuspielen."

Ganz auf Piatek will sich Klinsmann dann aber doch besser nicht verlassen und ließ am Dienstag sicherheitshalber schon mal Elfmeter üben. "Das machen wir extra", sagte Klinsmann und lachte.