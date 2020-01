Berlin (dpa/bb) - Die Legendenauswahl von Hertha BSC hat erstmals seit 2015 wieder das Traditionsmasters gewonnen. Die Auswahl mit dem Ex-Profitrainer Pal Dardai setzte sich am Sonntagnachmittag in der Max-Schmeling-Halle im Endspiel mit 5:2 gegen Dinamo Tiflis durch. Peter Niemeyer (8. Minute), Christian Gimenez (9.), Kapitän Dardai (16.), Sejad Salihovic (18.) und Ndjeng (19.) erzielten die Tore für die Auswahl der Berliner. Als bester Spieler des Turniers und Torschützenkönig wurde der stark aufspielende Ex-Bundesligaprofi Alexander Iaschwili von Tiflis gekürt.

"Ich habe meinen Kindern und meiner Familie ein Tor im Finale versprochen. Das habe ich gehalten", sagte Dardai bei Sport1. "Für die Fans und uns waren es schöne zwei Tage."

Im Halbfinale hatte Hertha dank eines Dreierpacks von Marcel Ndjeng mit 3:0 Borussia Dortmund geschlagen. Der Revierclub mit dem früheren Weltmeister Roman Weidenfeller verlor anschließend das Neunmeter-Schießen um Platz drei mit 4:5 gegen Werder Bremen.

Auf dem Weg ins Finale hatte Hertha in hitziger Atmosphäre das Stadtderby mit dem 1. FC Union 5:2 am Samstagabend gewonnen. Den Köpenickern um Torsten Mattuschka reichte am Sonntag auch ein 4:1 gegen Tennis Borussia im letzten Gruppenspiel nicht mehr zum Weiterkommen. Die Legenden von TeBe beendeten das Turnier ohne Punktgewinn.