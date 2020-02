Berlin (dpa) - Der ehemalige Hertha-Kapitän Erich Beer (73) spricht sich nach dem Rückzug von Trainer Jürgen Klinsmann für eine Rückkehr des früheren Berliner Coachs Pal Dardai bis zum Ende der Saison aus. "Pal kennt die Mannschaft, spricht ihre Sprache und kann wieder Stabilität reinbringen. Und er steht noch bei Hertha unter Vertrag", sagte Beer im Interview des "Kicker" (Donnerstag). "Ein neuer Trainer müsste sich erst einfinden und das Team kennenlernen. Das kann einige Zeit dauern, und dann kann es schon zu spät sein."

Klinsmann war am Dienstag völlig überraschend vom Amt des Chefcoaches bei dem Fußball-Bundesligisten zurückgetreten. Der Ungar Dardai trainiert Hertha von 2015 bis zum Ende der vergangenen Spielzeit und wurde dann von Ante Covic abgelöst.

Der ehemalige Nationalspieler Beer sagte: "Das geht gar nicht. Ich bin wirklich wütend auf Jürgen. Am Dienstag war ich fix und fertig." Er sagte, dass er "wirklich Angst um meine Hertha habe" und fragt sich, "was für ein Gelächter es gäbe, wenn Hertha - der potenzielle Big City Club - am Saisonende absteigen würde".