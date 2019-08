Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC bemüht vor dem Gastspiel beim FC Schalke 04 am dritten Spieltag die jüngste Vergangenheit. "Letztes Jahr gelang uns auf Schalke ein ganz wichtiger Sieg gegen den damaligen Vizemeister", sagte Hertha-Manager Michael Preetz auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin, "dieser Sieg hat die Mannschaft beflügelt." Vor dem Spiel am Samstag in der Arena auf Schalke (15.30 Uhr/Sky) fügt Preetz an, dass auch diesmal "keiner etwas dagegen hätte", sollte es zu einer Wiederholung kommen.