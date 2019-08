Berlin (dpa) - Ante Covic steht vor seinem Heim-Debüt als Chefcoach von Fußball-Bundesligist Hertha BSC. Die Berliner empfangen am Sonntag im ersten Spiel der Saison im Olympiastadion den VfL Wolfsburg. Der Hauptstadtclub will das starke 2:2 zum Auftakt bei Rekordmeister FC Bayern München veredeln. Covic muss dafür auf die verletzten Marvin Plattenhardt, Dedryck Boyata, Javairo Dilrosun und Arne Maier verzichten. Hertha hat seit vier Spielen nicht mehr gegen Wolfsburg gewonnen. Die Niedersachsen waren mit einem 2:1-Heimsieg über Aufsteiger 1. FC Köln in die neue Bundesliga-Saison gestartet.