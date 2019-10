Hans-Jürgen Dörner kommt in Fußball-"Hall of Fame"

Dresden (dpa) - Dynamo-Ehrenspielführer Hans-Jürgen Dörner ist als zweiter Dresdner nach Matthias Sammer in die "Hall of Fame" des deutschen Fußballs aufgenommen zu werden. Das gab das Deutsche Fußballmuseum am Freitagabend bekannt.

Der gebürtige Görlitzer, der zwischen 1967 und 1986 558 Mal das Trikot der Sportgemeinschaft trug und mit der SGD je fünfmal DDR-Meister und FDGB-Pokalsieger wurde, zog zusammen mit Oliver Kahn, Wolfgang Overath, Jürgen Klinsmann und dem aus Dresden stammenden Weltmeister-Trainer Helmut Schön in die auf Initiative des Deutschen Fußballmuseums 2018 ins Leben gerufene Ruhmeshalle ein.

"Ich freue mich sehr und sehe es als große Ehre an, neben all diesen fantastischen Fußballern Teil der Hall of Fame zu werden. Für mich ist diese Auszeichnung etwas ganz Besonderes", sagte Hans-Jürgen Dörner in einer Mitteilung des Zweitligisten Dynamo vom Freitag.

Neben seinen enorm großen Verdiensten um unseren Verein, war "Dixie" Dörner über 16 Jahre lang eine tragende Säule der DDR-Nationalmannschaft, mit der er 1976 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewann", erklärte SGD-Präsident Holger Scholze. "Aufgrund seiner herausragenden Klasse als Fußballer ist die Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Fußballs hochverdient."