Berlin (dpa) - Das Warten hat ein Ende. Vier Wochen nach seinem bislang einzigen Heimauftritt in dieser Vorbereitung gegen Bröndby IF (2:1) spielt Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin wieder zu Hause. Am Samstag (16.00 Uhr) wird zur offiziellen Pflichtspiel-Generalprobe Celta Vigo im Stadion An der Alten Försterei erwartet. Der spanische Erstligist kam in der vergangenen Saison auf dem 17. Platz ein und entging in der 20-er Liga damit knapp dem Abstieg.