Berlin (dpa) - Eintracht Frankfurt kann zum Auftakt des 6. Spieltags der Fußball-Bundesliga zumindest für eine Nacht auf die internationalen Plätze springen. Die Hessen von Trainer Adi Hütter treten heute bei Aufsteiger Union Berlin an und wollen nach Niederlagen in Leipzig (1:2) und Augsburg (1:2) ihren ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit feiern. Ein besonderes Spiel wird es für Hütter, der an der Alten Försterei auf einen alten Bekannten trifft. "Urs Fischer kenne ich gut aus der Schweiz. Er ist ein super Typ", sagte der Österreicher über seinen Trainerkollegen von Union, den er am Freitag besiegen will.