Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei hat das Durchgreifen gegen Fans des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg gerechtfertigt. Im Anschluss an das 0:3 der Berliner am Sonntagabend war es am Olympischen Platz vor dem Olympiastadion zu einer Auseinandersetzung zwischen Anhängern des Hauptstadtclubs und den Beamten gekommen. Die Fanhilfe von Hertha BSC hatte den Einsatz scharf kritisiert und in einer Mitteilung von "einem brutalen Polizeiangriff auf abreisende Herthaner" berichtet.