Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die ARD wird am 4. März das Viertelfinalspiel im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen live übertragen. Dies teilte der TV-Sender am Dienstag mit. Zudem wird einen Tag vorher die Partie zwischen Schalke 04 und Cup-Verteidiger FC Bayern München gezeigt. Spielbeginn ist jeweils um 20.45 Uhr.

In einer weiteren Partie des Viertelfinals trifft am 3. März ab 18.30 Uhr Regionalligist 1. FC Saarbrücken auf Fortuna Düsseldorf. Am Tag darauf stehen sich Bayer Leverkusen und der 1. FC Union Berlin gegenüber (18.30 Uhr). Diese Partie wird bei Sport1 übertragen. Bei Sky sind alle Partien des Viertelfinales live zu sehen. Ziel der acht verbliebenen Teams ist das Finale am 23. Mai in Berlin.