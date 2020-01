Leipzig (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Valentino Lazaro von Inter Mailand.

Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll sich RB-Sportdirektor Markus Krösche in Mailand bereits mit Inter-Verantwortlichen und Lazaros Berater Max Hagmayr zu Verhandlungen getroffen haben. Im Gespräch für den Ex-Berliner sei eine Leihe plus Kaufoption.

Der österreichische Nationalspieler Lazaro war erst im Sommer 2019 für rund 22 Millionen Euro von Hertha BSC nach Mailand gewechselt. Sein Vertrag bei den Italienern läuft noch bis 2023. Für Inter kam der 23-jährige Lazaro, der bei Red Bull Salzburg ausgebildet wurde, in der laufenden Saison bislang nur auf sechs Einsätze in der Serie A. Er kann als Rechtsverteidiger und im rechten Mittelfeld spielen. Neben Leipzig soll auch Premier-League-Club Newcastle United Interesse an Lazaro haben.