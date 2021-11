Im Prozess um versuchte Erpressung mit einem Video hat ein Gericht in Versailles den französischen Fußball-Nationalspieler Karim Benzema, 33, zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem muss der Stürmer von Real Madrid, der nicht vor Gericht erschien, 75 000 Euro Geldstrafe zahlen. Vier weitere Mitangeklagte wurden zu Strafen zwischen 18 Monaten auf Bewährung und zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Benzemas Anwälte kündigten an, in Berufung zu gehen.

Die Vorwürfe gehen auf den Juni 2015 zurück. Damals wurde dem französischen Fußball-Profi Mathieu Valbuena bei einem Anruf mit der Veröffentlichung eines intimen Videos gedroht. Die Vorwürfe gegen Benzema fußten auf ein privates Gespräch zwischen ihm und Valbuena über das Video einige Tage nach diesem Anruf. Benzema soll dabei versucht haben, seinen Kollegen Valbuena zu einem Gespräch mit einem Mittelsmann zu überreden.