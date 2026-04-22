Fußballprofi Jude Bellingham investiert neuerdings in seinen Herzenssport aus Jugendtagen. Der englische Nationalspieler hat Anteile am Cricketteam Birmingham Phoenix aus seiner Heimatstadt gekauft, wie Bellingham und der Klub auf Instagram verkündeten. Der Profi von Real Madrid erstand 1,2 Prozent der Anteile, die laut The Sun fast eine Million Pfund wert sein sollen.

„Ich habe das Gefühl, dass ich der Stadt etwas schuldig bin“, sagte Bellingham, der bei Birmingham City ausgebildet worden war, von dort aus zu Borussia Dortmund und 2023 nach Madrid wechselte: „Momentan ist es schwierig, weil ich so viel mit Fußball zu tun habe. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, wie ich helfen kann, dann möchte ich das gerne tun – und das hier scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein.“

Auf Instagram teilte er unter anderem ein Bild, auf dem er und sein jüngerer Bruder Jobe (Borussia Dortmund) als Kinder in Cricketausrüstung zu sehen sind. „Ich liebe Cricket. Als ich also die Möglichkeit bekommen habe, habe ich nicht lange nachgedacht. Ich bin sehr glücklich, an Bord zu sein“, sagte Bellingham, der als Kind selbst für den Hagley Cricket Club in Worcestershire spielte.

Phoenix spielt mit je einer Männer- und Frauen-Mannschaft im Franchise-Wettbewerb „The Hundred“, der 2021 eingeführt wurde. Im vergangenen Jahr waren die Teams für Investoren zum Verkauf freigegeben worden, die US-amerikanische Investmentgruppe Knighthead Capital Management, der auch Birmingham City gehört, kaufte daraufhin 49 Prozent von Phoenix. Die restlichen 51 Prozent hielt das County Warwickshire, das um Birmingham liegt. Bellingham kaufte von beiden Seiten je 0,6 Prozent.