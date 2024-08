Nach einem Streit um die Kapitänsbinde wird Torhüter Thibaut Courtois nicht mehr unter dem deutschen Trainer Domenico Tedesco für Belgien spielen. „Leider habe ich nach den Ereignissen mit dem Trainer und nach reiflicher Überlegung beschlossen, nicht unter seiner Leitung in die belgische Nationalmannschaft zurückzukehren“, schrieb der 32-Jährige bei Instagram. Courtois hatte nach einem Kreuzbandriss bei der Fußball -EM in Deutschland gefehlt.

Das Verhältnis zwischen dem Schlussmann von Real Madrid und Tedesco ist seit dem vergangenen Sommer schwer belastet. Im Juni 2023 hatte der erst kurz im Amt befindliche Trainer in Abwesenheit von Topstar Kevin De Bruyne nicht Courtois, sondern Romelu Lukaku zum Ersatzkapitän bestimmt. Daraufhin verließ Courtois gekränkt die Nationalmannschaft vor dem EM-Qualifikationsspiel in Estland und erhob schwere Vorwürfe. „In dieser Angelegenheit übernehme ich meinen Teil der Verantwortung“, schrieb Courtois jetzt. „Mit Blick auf die Zukunft“ werde aber sein „mangelndes Vertrauen“ in Tedesco „nicht dazu beitragen, die notwendige Atmosphäre der Herzlichkeit aufrechtzuerhalten“.

Der belgische Fußballverband (RBFA) teilte bei X mit: „Der RBFA bedauert, aber akzeptiert die Entscheidung von Thibaut Courtois, nicht mehr für die Red Devils unter der aktuellen Sportlichen Leitung zu spielen.“ Courtois hat 102 Länderspiele für Belgien absolviert.