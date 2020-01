Belek (dpa) - Fußball-Drittligist Hallesche FC hat seinen abschließenden Härtetest im Wintertrainingslager in der Türkei gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner siegte am Freitag in Belek 3:2 (2:1) gegen Zweitligist Greuther Fürth. In dem Spiel über zweimal 50 Minuten brachten Pascal Sohm (10. Minute) und Terrence Boyd (45.) den HFC zweimal in Führung. Fürths U19-Spieler Mert Torlak (43./64.) gelang zweimal der Ausgleich. Mathias Fetsch (94.) gelang nach einer Ecke schließlich der Siegtreffer. Am Samstag reist der HFC zurück nach Deutschland, bereits am Freitag tritt das Team bei Hansa Rostock an.