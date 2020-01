Belek (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern hat im Fußball-Testspiel am Freitag einen 5:0 (3:0)-Kantersieg gegen MTK Budapest gefeiert. Für den Drittligisten erzielten in Belek gegen den ungarischen Zweitliga-Spitzenreiter Timmy Thiele (8. Minute), Andre Hainault (14.) und Neuzugang Hikmet Ciftci (45/+1) die Pausenführung. Nach dem Wiederanpfiff erhöhten Andri Runar Bjarnason (66.) und Simon Skarlatidis (90.) zum 5:0-Endstand. Im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung trifft der FCK am Dienstag auf den FK Pirmasens.