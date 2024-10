Viele Spiele und kaum eine Pause: Der VfB Stuttgart bekommt gerade sehr direkt zu spüren, wie es ist, wenn man drei, vier Partien in einer Reihe bedenken muss und wie sich das anfühlt, in mehreren Wettbewerben gefordert zu sein. Das Thema Belastung an sich ist im Fußball aber längst eines, das Spieler, Trainer, Funktionäre beschäftigt.

Das Themenfeld ist komplex und vielschichtig, die Debatte darüber wird auch in anderen Sportarten geführt, wo Profis nicht ansatzweise so viel finanzielle Kompensation für die hohe Belastung überwiesen bekommen. Moderatorin Anna Dreher spricht in dieser Folge von „Und nun zum Sport“ mit dem stellvertretenden Ressortleiter des SZ-Sports, Martin Schneider, und Fußballchef Christof Kneer darüber wie der VfB und Trainer Sebastian Hoeneß konkret mit der gestiegenen Intensität umgehen, welche Folgen diese hat, welchen Einfluss ein Report der Spielervertretung Fifpro und Aussagen von prominenten Fußballern haben könnten. Und sie gehen der Frage nach, was sich ändern sollte im Profifußball.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text.

Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts via podcast@sz.de.