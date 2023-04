Nach einer kurzen Suspendierung ist Abwehrspieler Felix Weber beim Fußball-Drittligisten SpVgg Bayreuth ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Weber war nach einem Eishockeyspiel in stark alkoholisiertem Zustand gegenüber Polizisten handgreiflich geworden. "Wichtig ist, dass Felix selbst die richtigen Schlüsse für seine Zukunft zieht, und wir werden ihn dabei unterstützen", erklärte SpVgg-Geschäftsführer Michael Born. Weber bereue sein Verhalten und habe "von sich aus den konkreten Vorschlag einer Therapie" gemacht. "Ich kann das Geschehene nicht rückgängig machen, aber ich werde meine Schlüsse und Konsequenzen daraus ziehen", sagte Weber, der sich bei allen Beteiligten sowie bei seinem Arbeitgeber entschuldigte und zugleich eine Geldspende an die Eishockeyklubs Bayreuth Tigers und deren Gegner Crimmitschau ankündigte. Zugleich kündigte aber auch die Polizei an, ihr Vorgehen zu hinterfragen. Sie war wegen der Meldung des Vorfalls an die SpVgg in die Kritik geraten.