Der SV Donaustauf muss sich auf Trainersuche begeben. Wie der ambitionierte Fußball-Bayernligist am Dienstag mitteilte, hat Coach Faruk Maloku am Montagabend um Vertragsauflösung gebeten, die Stelle sei nun unbesetzt. "Wir haben beidseitig festgestellt, dass wir eine unterschiedliche Philosophie verfolgen", wird Maloku zitiert. Der Klub attestiert ihm in der Mitteilung "hervorragende Arbeit", auch wenn sich diese noch nicht in der Tabelle widerspiegele. Der SV Donaustauf, für den die ehemaligen Unterhachinger Lucas Hufnagel und Paul Grauschopf spielen, ist aktuell Achter der Südstaffel.