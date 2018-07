26. Juli 2018, 08:25 Uhr Fußball Bayern unterliegt Juve - Martinez verletzt

Der FC Bayern verliert ein Testspiel in den USA - beim 0:2 gegen Juventus Turin läuft für die vielen Nachwuchsleute von Trainer Kovac noch nicht viel zusammen.

Javi Martinez verletzt sich - die Münchner gehen aber von keiner schweren Blessur aus.

Wie es aussieht, wartet auf den FC Bayern in der Saison-Vorbereitung noch einiges an Arbeit. Die Münchner haben das erste Spiel auf seiner USA-Reise verloren - und auch, wenn eher eine Art bessere Nachwuchsmannschaft auf dem Feld stand, gibt es Anlass zur Sorge. Der deutsche Meister unterlag am Mittwochabend (Ortszeit) in Philadelphia im Rahmen des International Champions Cup mit zahlreichen jungen Profis gegen Juventus Turin mit 0:2 (0:2).

In der Offensive fehlte es dem Team von Trainer Niko Kovac im Lincoln Financial Field bei teilweise heftigem Regen an Durchschlagskraft und Effektivität im Abschluss. "Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht ganz wider", sagte Kovac. Mittelstürmer Andrea Favilli (32./40. Minute) erzielte vor 32 105 Zuschauern beide Tore für den italienischen Meister, bei dem der von Real Madrid verpflichtete Weltfußballer Cristiano Ronaldo noch fehlte.

Beim ersten Treffer patzte Torwart Sven Ulreich nach einem unpräzisen Rückpass auf dem vom Regen nassen Rasen. Bei Tor Nummer zwei ließ sich die Münchner Abwehr von einem langen Ball überraschen. In ihrer zweiten Partie treffen die Bayern, die ohne ihre WM-Teilnehmer zur Werbetour in die USA gereist sind, am kommenden Samstag in Miami auf Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola. Kovac setzte insgesamt 22 Akteure ein. Seine Mannschaft dominierte das Spiel, agierte aber im Abschluss glücklos. Franck Ribéry (7.) und Serge Gnabry (26.) gaben die ersten gefährlichen Schüsse ab. Nach der Pause verfehlte der Südkoreaner Woo-Yeong Jeong das leere Tor (58.).

Die letzte gute Chance vergab Kingsley Coman (90.). "Wir hatten genügend Chancen, die wir leider nicht genutzt haben", klagte Kovac. Javi Martínez musste - ebenso wie bei Juve Nationalspieler Emre Can - kurz vor Ende der ersten Hälfte angeschlagen ausgewechselt werden. Er verließ das Stadion mit einem Verband am rechten Knie. Kovac glaubt aber nicht, dass die Verletzung schlimmer ist. "Bei Javi sieht es so aus, dass er eine Muskelquetschung erlitten hat", teilte er mit. Beim Zweikampf sei der Gegenspieler hinten auf die Kniekehle von Martínez gefallen. Es sei aber "nichts kaputtgegangen", berichtete Kovac. "Wir wollten kein Risiko eingehen. Deswegen haben wir ihn rausgenommen." Ob Martínez an diesem Samstag im zweiten Spiel in Miami gegen Manchester City wieder mitwirken kann, ist offen.

Besser lief es beim Champions Cup derweil für den FC Liverpool. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann sein zweites von drei Spielen beim Vorbereitungsturnier gegen den englischen Ligarivalen Manchester City 2:1 (0:0). Zwar konnte der deutsche Nationalspieler Leroy Sané (57. Minute) den Premier-League-Champion in Führung bringen, doch der gerade erst eingewechselte Ägypter Mohamed Salah (63.) und der Senegalese Sadio Mané (90.+4) per Elfmeter drehten das Spiel zugunsten der Reds. "Pep hasst verlieren", sagte Klopp.

Nach dem jüngsten 1:3 gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund wollte er die Partie aber nicht als Fingerzeig in Richtung der kommenden Saison in England sehen. Guardiola verwies darauf, dass in der ersten Halbzeit eine sehr junge Mannschaft gespielt habe. "In den letzten 15 Minuten waren wir so müde. Liverpool hatte die Tore verdient", sagte er. Guardiola trifft mit Manchester City am Samstag in Miami auf seinen Ex-Club FC Bayern. Der englische Rekordmeister Manchester United besiegte zum Turnierauftakt den AC Mailand mit 9:8 im Elfmeterschießen. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Manchesters Ander Herrera. Am Ende der regulären Spielzeit stand es 1:1 (1:1) zwischen den beiden Mannschaften. United-Stürmer Alexis Sánchez (12.) und Mailands Suso (15.) erzielten die beiden Treffer.

Eine Verlängerung gibt es beim International Champions Cup nicht. Tottenham Hotspurs startete mit einem klaren 4:1 (4:1)-Erfolg gegen AS Rom in das Turnier. Alle fünf Treffer der Partie fielen in der ersten Halbzeit. Für die Engländer trafen Fernando Llorente (9./18.) und Lucas Moura (28./44.) jeweils doppelt. Für die Italiener war Patrik Schick (3.) erfolgreich.