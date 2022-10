Die Fußballerinnen des FC Bayern bleiben in der Bundesliga an Tabellenführer Wolfsburg dran. Das Team von Trainer Alexander Strauß bezwang im Verfolgerduell des vierten Spieltags den 1. FC Köln mit 4:0 (1:0) - sein dritter Sieg in Serie. Linda Dallmann (29.), Tainara (69.), Lina Magull (83.) sowie Myrthe Moorrees (48.) mit einem Eigentor besiegelten den verdienten Sieg für die Münchnerinnen, die erstmals ohne die wegen eines Kreuzbandrisses lange fehlende Giulia Gwinn antraten.