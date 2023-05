In der Nachspielzeit fehlten nur wenige Zentimeter zur vorzeitigen deutschen Meisterschaft, doch ein Kopfball von Lea Schüller klatschte nur an den Pfosten. So kamen die Fußballerinnen des FC Bayern am Samstag bei Bayer Leverkusen überraschend nicht über ein 0:0 hinaus - nach zuvor 15 Ligasiegen in Serie. Am Sonntag sah es dann kurz so aus, als ob der Zweite VfL Wolfsburg überraschend straucheln würde, doch dann siegten die Wolfsburgerinnen beim SV Meppen doch noch 3:2 dank eines Treffers in der Nachspielzeit. Und damit war klar: Die Bayern haben den vorzeitigen Titelgewinn verpasst.

"Wir müssen einfach früher anfangen", sagte Bayern-Trainer Alexander Straus zur Tatsache, dass seine Mannschaft in der ersten Halbzeit harmlos war und erst in den Schlussminuten die Gastgeberinnen unter Druck setzen konnten. Nach dem vergebenen Matchball haben seine Spielerinnen aber weiter alles in der Hand: Ein Sieg am kommenden Sonntag (14 Uhr) im eigenen Stadion gegen den Tabellenletzten Turbine Potsdam reicht.