Der Abschied von Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky von Fußball -Bundesligist Bayer Leverkusen ist perfekt. Der finnische Nationalkeeper verlässt den Meisterschaftszweiten nach sieben Jahren in Richtung des französischen Erstligisten AS Monaco. Für Bayer ist es der bereits fünfte Abgang eines Leistungsträgers in diesem Sommer.

Dem 35-Jährigen, der in Leverkusen noch einen Vertrag über ein Jahr hatte, sei die „vorzeitige Freigabe erteilt“ worden, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Damit sei dem Wunsch des Spielers entsprochen worden, „nach einer tollen und intensiven Zeit bei Bayer noch einmal als Nummer eins in der Champions League spielen zu können“, so Rolfes.