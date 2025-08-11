Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig verpflichtet. Der 34-Jährige unterzeichnete bei der Werkself einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Blaswich kommt als Ersatz für den zur AS Monaco gewechselten Lukas Hradecky. „Mit Janis Blaswich haben wir auf der Torwartposition eine hochklassige Nachfolgelösung gefunden. Das ermöglicht es uns, ohne Qualitätsverlust im Torhüterteam weiterzuarbeiten“, sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes laut Mitteilung. „Janis bringt neben seiner individuellen Klasse große internationale Erfahrung mit.“