Thiago hatte zuletzt beim FC Liverpool in der Premier League gespielt, sein Vertrag dort war am 30. Juni ausgelaufen. „Danke, Fußball. Und an alle, die mich auf meinem Weg begleitet und mich zu einem besseren Spieler und Menschen gemacht haben. Bis bald, Thiago“, schrieb er vergangene Woche bei der Verkündung seines Karriereendes. Thiago war in Barcelonas berühmter Jugendakademie La Masia ausgebildet worden, ehe er im Alter von 22 Jahren zum FC Bayern gewechselt war.