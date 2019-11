Barcelona (dpa) - Borussia Dortmund hofft auf den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Mit einem Sieg beim Gruppen-Spitzenreiter FC Barcelona am heutigen Mittwoch wäre das Ziel erreicht. Allerdings muss der Fußball-Bundesligist dabei wesentlich stärker auftreten als zuletzt beim 0:4 in München oder dem 3:3 in Paderborn. Die Aufgabe ist vor allem für Lucien Favre knifflig. Nach der jüngsten Aufforderung von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, möglichst schnell für "Ergebnisse" zu sorgen, steht der 62 Jahre alte BVB-Trainer unter Druck und muss um seine Zukunft beim Revierclub bangen.