Barcelona (dpa) - Stürmerstar Luis Suárez vom FC Barcelona muss sich am Sonntag wegen einer Verletzung am Außenmeniskus im rechten Knie einer Operation unterziehen. Das teilte der spanische Fußballmeister mit.

Der 32 Jahre alte Profi aus Uruguay wird nach Schätzung spanischer Medien eine Zwangspause von vier bis sechs Wochen einlegen müssen. Der Mannschaftskollege von Weltfußballer Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen traf in dieser Saison in 23 Pflichtspielen bereits 14 Mal.

Wegen des Eingriffs müssen die Katalanen um den Einsatz von Suárez im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim SSC Neapel am 25. Februar bangen. Wenige Tage später, am 1. März, steht in der Primera División bereits das Liga-Rückspiel bei Real Madrid auf dem Programm. In der Hinrunde gab es im Clásico ein 0:0.