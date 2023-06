Der Wechsel des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan zum spanischen Meister FC Barcelona ist perfekt. Der 32-Jährige verlässt erwartungsgemäß (SZ vom 22. und 23.06.) den englischen Triple-Gewinner Manchester City und schließt sich den Katalanen an, das bestätigte Barça am Montag. Gündogans Vertrag in Manchester läuft Ende Juni aus, er kommt ablösefrei und unterschreibt in Barcelona bis 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr. "Seit ich ein Kind war, habe ich davon geträumt, eines Tages dieses Trikot tragen zu dürfen", schrieb Gündogan in einem Beitrag für die Players' Tribune. Er wolle "helfen, Barça dahin zurückzubringen, wo sie hingehören". Von City verabschiedete er sich nach einer Saison "wie im Film" mit emotionalen Worten. Er habe sich dort "jeden einzelnen Traum, den ich je hatte, erfüllt" - auch seine "Obsession" Champions-League-Sieg. Für City habe er "nichts als Liebe in meinem Herzen. Hoffentlich treffen wir uns bald im Champions-League-Finale wieder".

Unterdessen stand am Montag ein weiterer Transfer eines Nationalspielers kurz vor dem Abschluss: der von Kai Havertz vom FC Chelsea zum FC Arsenal. Wie der Sender Sky berichtete, wird Havertz bei den Gunners einen Vertrag bis Juni 2028 unterschreiben. Die Ablösesumme für den 24-Jährigen soll laut des Sender bei 75 Millionen Euro liegen; eine Quelle nannte Sky nicht. Das konkrete Interesse des englischen Klubs ist bekannt. Havertz war 2020 von Bayer Leverkusen für 80 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt. Mit Arsenal wird Havertz in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Chelsea, das jüngst erst Christopher Nkunku von RB Leipzig verpflichtet hat, verpasste dagegen als Tabellenzwölfter die internationalen Wettbewerbe klar.