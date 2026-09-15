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Ballon d’OrWeltfußballer? Ich! Ich! Ich!

Lesezeit: 5 Min.

Duell der Giganten: Lamine Yamal (links) und Kylian Mbappé im WM-Halbfinale in den USA.
Duell der Giganten: Lamine Yamal (links) und Kylian Mbappé im WM-Halbfinale in den USA.
Tom Weller/dpa

Vor der Ballon-d’Or-Wahl betreiben die Spieler eine Kaskade an Eigenwerbung. Wer gewinnt? Natürlich Lamine Yamal, sagt Yamal. Ganz sicher Kylian Mbappé, sagt Mbappé. Nur Harry Kane hält sich verbal zurück.

Von Javier Cáceres

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Am kommenden Freitag strahlt der spanische Sender Movistar ein Interview des argentinischen Fußballphilosophen Jorge Valdano, 70, mit dem spanischen Angreifer Lamine Yamal aus. Und schon jetzt steht fest: Es enthält die nächste Eskalationsstufe im Kampf um den letzten universalen Titel des Weltmeisterschafts-Jahres 2026.

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MeinungBallon d’Or
:Harry Kane muss Weltfußballer werden

SZ PlusKommentar von Philipp Selldorf

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