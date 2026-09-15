Vor der Ballon-d’Or-Wahl betreiben die Spieler eine Kaskade an Eigenwerbung. Wer gewinnt? Natürlich Lamine Yamal, sagt Yamal. Ganz sicher Kylian Mbappé, sagt Mbappé. Nur Harry Kane hält sich verbal zurück.

Am kommenden Freitag strahlt der spanische Sender Movistar ein Interview des argentinischen Fußballphilosophen Jorge Valdano, 70, mit dem spanischen Angreifer Lamine Yamal aus. Und schon jetzt steht fest: Es enthält die nächste Eskalationsstufe im Kampf um den letzten universalen Titel des Weltmeisterschafts-Jahres 2026.