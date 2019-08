Augsburg (dpa/lnw) - Ein wenig Rückenwind vor dem Hammerstart in der Fußball-Bundesliga beim Supercup-Gewinner Borussia Dortmund würde dem FC Augsburg guttun. Und darum geht Trainer Martin Schmidt den Saisonauftakt im DFB-Pokal am Samstag beim SC Verl auch mit einer klaren Vorgabe an seine Fußball-Profis an. "Wenn man als Bundesligist im Pokal gegen einen Regionalligisten auf dem Platz steht, muss man diesen schlagen. So ist die Herangehensweise. Wir wollen das Ticket lösen für die zweite Runde", sagte Schmidt am Freitag in Augsburg.