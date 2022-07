Die Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und FC Augsburg haben einen Stürmertausch vollzogen. Der österreichische Nationalspieler Michael Gregoritsch wechselt mit sofortiger Wirkung von Augsburg nach Freiburg, Ermedin Demirovic geht den umgekehrten Weg. Das teilten beide Klubs am Freitag mit. Demirovic, 24, Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina, verlässt die Breisgauer trotz Vertrags bis 30. Juni 2024, am Freitagvormittag brach er vom Freiburger Trainingslager in Schruns nach Augsburg auf, um den Medizincheck zu absolvieren. Der 28 Jahre alte Gregoritsch sei dafür am Mittag in Schruns angekommen, teilte der Europa-League-Teilnehmer mit. Gregoritsch, den der Sport-Club gerne schon vor einem Jahr geholt hätte, hatte noch einen Vertrag bis Sommer 2023. Demirovic habe mit 15 Scorerpunkten in der Saison 2020/21 gezeigt, "welch großes Potenzial er besitzt", das er beim FCA weiter entfalten solle, sagte Augsburgs Manager Stefan Reuter. Der Tausch sei eine "Win-Win-Situation für alle Beteiligten".